Майбутніх українських абітурієнтів попередили про проходження пробного ЗНО на неперевірених онлайн-ресурсах, які розміщують такі тести без ліцензії.

Вже завтра, 5 січня, в Україні стартує реєстрація для бажаючих пройти пробне ЗНО, яка триватиме до 22 січня, повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для того щоб пройти пробне тестування українці повинні зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінки якості освіти та оплатити послугу.

Саме пробне тестування пройде 19 і 26 березня.

Його рекомендують проходити тим, хто хоче попрацювати з тестами, складеними з урахуванням вимог програм ЗНО, попрактикуватися заповнювати бланки відповідей, навчитися розподіляти свій час і налаштуватися на проходження цього тесту.

Водночас, увагу українців звернули на організації, які називають своє онлайн-тестування пробним ЗНО та публікують у мережі «зошити пробного зовнішнього незалежного оцінювання» з логотипом Українського центру оцінювання якості освіти. У самому центрі підкреслили, що це робиться з порушенням авторських прав.

Подібні тести можуть бути корисними для тренування і перевірки своїх знань, проте в той же час вони становлять певну небезпеку: прописані в них завдання можуть виявитися не схожими на завдання реального ЗНО.

У зв'язку з цим українцям варто критично ставитися до інформації, яку вони зустрічають на просторах інтернету.

Нагадавши, з'явився графік реєстрації на пробне ЗНО, дати проведення та ціна.

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