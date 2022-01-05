Відсьогодні українці можуть реєструватися на проходження пробного ЗНО, яке пройде ближче до кінця березня, з'явилися подробиці.

Реєстрація на пробне тестування триватиме з 5 по 22 січня, розповів у своєму Телеграм-каналі голова Міносвіти України Сергій Шкарлет.

Взяти участь у пробному ЗНО зможе будь-хто. Для цього необхідно зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Підкреслюється, що пробне тестування буде платним. Воно обійдеться майбутнім абітурієнтам приблизно в 300 гривень - сума буде варіюватися в різних регіонах.

19 березня українці зможуть спробувати себе в здачі української мови та української мови та літератури.

26 березня відбудеться пробне тестування з інших предметів, серед них: Історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, Фізика, Хімія, Іноземні мови.

При цьому в день пробного тестування можна здати тест тільки по одному предмету.

Свої результати тестів учасники зможуть дізнатися вже 25 березня і 1 квітня відповідно.

Нагадавши, українцям розповіли, в чому проблема неперевірених тестів для ЗНО.

Як повідомляла Politeka, став відомий графік реєстрації на пробне ЗНО, дати проведення та ціна.

Також Politeka писала, що стало відомо, як оцінюватимуть на ЗНО.