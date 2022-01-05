Реєстрація на пробне тестування триватиме з 5 по 22 січня, розповів у своєму Телеграм-каналі голова Міносвіти України Сергій Шкарлет.
Взяти участь у пробному ЗНО зможе будь-хто. Для цього необхідно зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Підкреслюється, що пробне тестування буде платним. Воно обійдеться майбутнім абітурієнтам приблизно в 300 гривень - сума буде варіюватися в різних регіонах.
19 березня українці зможуть спробувати себе в здачі української мови та української мови та літератури.
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26 березня відбудеться пробне тестування з інших предметів, серед них: Історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, Фізика, Хімія, Іноземні мови.
При цьому в день пробного тестування можна здати тест тільки по одному предмету.
Свої результати тестів учасники зможуть дізнатися вже 25 березня і 1 квітня відповідно.
Нагадавши, українцям розповіли, в чому проблема неперевірених тестів для ЗНО.
Як повідомляла Politeka, став відомий графік реєстрації на пробне ЗНО, дати проведення та ціна.
Також Politeka писала, що стало відомо, як оцінюватимуть на ЗНО.