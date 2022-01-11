О нюансах этого тестирования выпускникам и будущим абитуриентам рассказали в YouTube-программе ZNOUA.

Пороговые балы ЗНО-2021:

  • Математика – 10
  • Физика – 12
  • Украинский язык – 17
  • Украинский язык и литература – 27
  • История Украины – 27
  • Биология – 22
  • Английский язык – 18
  • Немецкий язык – 18
  • Французский язык – 18
  • Испанский язык – 18
  • География – 24
  • Химия - 14.

Пороговые балы изменяются каждый год, потому что каждый год тесты разные и сложность может быть разной. Однако они не могут снижаться. Пороговые балы либо остаются на уровне прошлого года, либо их могут немного поднять.

Решение о пороге «сдал/не сдал» принимает экспертная комиссия по определению рейтинговой оценки. С учетом установленного порога «сдал/не сдал» совершается генерирование таблицы по шкале 100-200 баллов.

При этом те, кто не наберут пороговых баллов получат результат «не сдал». Их оценку даже никак не будут переводить в 200-бальную систему.

Популярные статьи сейчас

Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."

"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние

Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"

Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца: фото

Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным"
Показать еще

зно, вно, школа, школьники, скрин

Также отдельно есть таблица соответствия тестовых баллов оценкам ДПА. И тут даже если на тестировании набрать 0-3 балла, минимальная оценка за ДПА (то есть 1) будет.

Таким образом ЗНО не сдать можно, а ДПА не сдать нельзя.

Напомним, как пройти регистрацию на ЗНО-2022и полный список необходимых документов

Как сообщала Politeka, регистрация на пробное ЗНО-2022 будет платной, где украинцы заплатят больше и меньше всего

Также Politeka писала, кто сможет участвовать в ЗНО 2022, все нюансы