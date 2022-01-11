О нюансах этого тестирования выпускникам и будущим абитуриентам рассказали в YouTube-программе ZNOUA.

Пороговые балы ЗНО-2021:

Математика – 10

Физика – 12

Украинский язык – 17

Украинский язык и литература – 27

История Украины – 27

Биология – 22

Английский язык – 18

Немецкий язык – 18

Французский язык – 18

Испанский язык – 18

География – 24

Химия - 14.

Пороговые балы изменяются каждый год, потому что каждый год тесты разные и сложность может быть разной. Однако они не могут снижаться. Пороговые балы либо остаются на уровне прошлого года, либо их могут немного поднять.

Решение о пороге «сдал/не сдал» принимает экспертная комиссия по определению рейтинговой оценки. С учетом установленного порога «сдал/не сдал» совершается генерирование таблицы по шкале 100-200 баллов.

При этом те, кто не наберут пороговых баллов получат результат «не сдал». Их оценку даже никак не будут переводить в 200-бальную систему.

Также отдельно есть таблица соответствия тестовых баллов оценкам ДПА. И тут даже если на тестировании набрать 0-3 балла, минимальная оценка за ДПА (то есть 1) будет.

Таким образом ЗНО не сдать можно, а ДПА не сдать нельзя.

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