О нюансах этого тестирования выпускникам и будущим абитуриентам рассказали в YouTube-программе ZNOUA.
Пороговые балы ЗНО-2021:
- Математика – 10
- Физика – 12
- Украинский язык – 17
- Украинский язык и литература – 27
- История Украины – 27
- Биология – 22
- Английский язык – 18
- Немецкий язык – 18
- Французский язык – 18
- Испанский язык – 18
- География – 24
- Химия - 14.
Пороговые балы изменяются каждый год, потому что каждый год тесты разные и сложность может быть разной. Однако они не могут снижаться. Пороговые балы либо остаются на уровне прошлого года, либо их могут немного поднять.
Решение о пороге «сдал/не сдал» принимает экспертная комиссия по определению рейтинговой оценки. С учетом установленного порога «сдал/не сдал» совершается генерирование таблицы по шкале 100-200 баллов.
При этом те, кто не наберут пороговых баллов получат результат «не сдал». Их оценку даже никак не будут переводить в 200-бальную систему.
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Также отдельно есть таблица соответствия тестовых баллов оценкам ДПА. И тут даже если на тестировании набрать 0-3 балла, минимальная оценка за ДПА (то есть 1) будет.
Таким образом ЗНО не сдать можно, а ДПА не сдать нельзя.
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