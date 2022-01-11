Подробиці розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "24 Каналу".
Так, ті, у кого страхового стажу недостатньо для отримання пенсії (тобто менше 15 років), можуть розраховувати на мінімальний розмір пенсії, який прив'язаний до прожиткового мінімуму – на сьогоднішній день це 1934 грн. Раніше вона називалася "соціальною". Але в даному випадку виплати почнуть давати не в 60 років (як особам з повним стажем), а в 63 роки.
Якщо ж людина ніде не працювала офіційно (у неї взагалі немає страхового стажу), вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Ця виплата називається "державна допомога людям, які не мають права на пенсію" і вона також прив'язана до прожиткового мінімуму (1934 грн). Почати отримувати її можна тільки з 65-річного віку.
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Відзначимо, в грудні 2021 року середній розмір пенсії в Україні склав 3980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (3434 грн).
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