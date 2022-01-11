У Мінсоцполітики роз'яснили, чого чекати на пенсії людям, які не працювали, працювали неофіційно або не змогли накопичити необхідні 15 років стажу до виходу на пенсію.

Подробиці розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "24 Каналу".

Так, ті, у кого страхового стажу недостатньо для отримання пенсії (тобто менше 15 років), можуть розраховувати на мінімальний розмір пенсії, який прив'язаний до прожиткового мінімуму – на сьогоднішній день це 1934 грн. Раніше вона називалася "соціальною". Але в даному випадку виплати почнуть давати не в 60 років (як особам з повним стажем), а в 63 роки.

Якщо ж людина ніде не працювала офіційно (у неї взагалі немає страхового стажу), вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Ця виплата називається "державна допомога людям, які не мають права на пенсію" і вона також прив'язана до прожиткового мінімуму (1934 грн). Почати отримувати її можна тільки з 65-річного віку.

Відзначимо, в грудні 2021 року середній розмір пенсії в Україні склав 3980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (3434 грн).

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