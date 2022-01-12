Майбутнім українським абітурієнтам розповіли, чому за проходження пробного ЗНО цього року доведеться заплатити чималеньку суму.

На це питання в програмі Прайм-Тайм Конкурент TV відповіла в. о. відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнійко. Як відомо, нещодавно в Україні стартувала реєстрація на пробне тестування.

Цього року спробувати себе у проходженні тестів для ЗНО українці зможуть лише платно. У різних регіонах вартість тестів відрізняється, проте в середньому вона складе 300 гривень за один предмет.

За словами Корнійка, багато хто задається питанням "чому так дорого?". Вона пояснила, що вартість визначається регіональними центрами оцінки якості освіти. Вони повинні будуть розмістити на своїх сайтах калькуляцію, пояснивши, за що саме люди будуть віддавати гроші.

Зазначимо, що реєстрація на пробне ЗНО розпочалася 5 січня і станом на 11 січня кількість зареєстрованих українців склала 9 тисяч осіб. Всього реєстрація буде доступна до 22 січня.

Для того, щоб записатися на проходження тестування, потрібно заповнити форму на сайті регіонального центру, вибрати предмети і внести оплату. При цьому пробно українці зможуть здати не більше двох предметів.

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Як повідомляла Politeka, стало відомо, які документи потрібні для пробного тестування.

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