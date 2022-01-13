Першими на сполох забили друзі 48-річного Геріловича, який кілька днів не виходив на зв'язок. Тіло актора виявив в його квартирі один з товаришів, який не витримав мовчання і вирішив перевірити, що з ним. Труп пролежав у квартирі 4 дні, передає Телеграм-канал 112.
"Попередньо, причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Останнім часом актор активно займався спортом і вживав спортивні добавки. Також чоловік зловживав алкоголем", - йдеться в повідомленні.
Герілович нібито був без одягу і лежав на кухні, а поруч були розкидані лікарські препарати. У квартирі при цьому панував безлад.
Відзначимо, Герілович зіграв понад шістдесят ролей в кіно і серіалах. В основному він виконував "кримінальних авторитетів", завдяки своїй брутальній зовнішності.
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Друзі та фанати актора оплакують його в соцмережі:
"Співчуття близьким. Вічний спокій Олексію"
"Льошенька, Царство Небесне😢 😢 😢 немає слів, чудова людина"
"Дуже шкода. Завжди нагадував мені американського актора і культуриста Гордона Мітчелла. Яка ж тендітна це біологічна структура"
"Спочивай з миром, богатир Руської землі!!!😢"
"😢Льоха як же так... царство Небесне друг!!!! Коли похорон і де, хто знає?"
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