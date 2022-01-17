Джордан Кашм'єр помер у штаті Меріленд у 26 років - її терниста життя, як вагітна бездомна підлітка, висвітлювалася в рамках реаліті-шоу MTV "вагітна в 16".

Про це повідомляє Deadline з посиланням на матір жінки. Медичний експерт, цитований у численних звітах, не назвав причину смерті.

"Минулої ночі мені зателефонували, і жоден батько не хоче цього чути. Моя старша улюблена дочка Джордан померла, їй було всього 26 років. Наші серця дійсно розбиті. Жоден з батьків не повинен пережити втрату дитини, ніколи" — розповіла мати Джессіка Кашм'єр.

Джордан стала зіркою реаліті в 2014-му, коли MTV зробило героями свого шоу вагітну дівчину-підлітка і її бойфренда Дерека Тейлора.

Сім'я, яка не схвалювала їх відносин, відреклася від нещасної, а коли Тейлор так і не зміг знайти роботу, бідолахи опинилися на вулиці. Зрештою у них народилася дочка Ів. Вони розлучилися після закінчення зйомок шоу, але біди Джордан Кашм'єр продовжилися.

У неї помер батько, а права опіки над Ів відійшли до матері Тейлора. У 2017-му дівчину заарештували за зберігання наркотиків, пізніше вона працювала стриптизеркою.

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