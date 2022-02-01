Американський актор Мозес Джей Мослі, який зіграв зомбі Майка в серіалі "Ходячі мерці", знайдений без ознак життя в своєму автомобілі далеко від дому.

Слідство передбачає самогубство. Мозесу Дж. Мослі був всього 31 рік. Сім'я актора заявила про його зникнення після того, як він не виходив на зв'язок близько тижня.

"Walking Dead" actor Moses J. Moseley has died, and cops are investigating the circumstances surrounding his death. https://t.co/VCW2XbTr8x — TMZ (@TMZ) January 31, 2022

Поліцейським вдалося відстежити автомобіль Мозеса, який привів їх в район моста через автостраду в Стокбріджі. Тіло актора з вогнепальним пораненням виявили в його машині, пише видання TMZ.

Крім "Ходячих мерців", Мозес Дж. Мослі знімався в серіалах «Хранителі», «Королева Півдня», «Американська душа», у фільмі «Голодні ігри: І спалахне полум'я».

Менеджер Мослі Табата Мінчу заявив, що покійного "любили всі, хто його зустрічав - він був ніби яскравим світлом в очах кожного".

Фанати сумують за актором, з теплом згадуючи про нього:

"Дуже шкода ❤️ Відпочивай в раю"

"Вчора була Міс США 30-ти років, а тепер цей молодий чоловік, якому всього 31. Хто-небудь, будь ласка, скажіть мені, що в лютому почнеться масштабна ініціатива з охорони психічного здоров'я. Ці самогубства, можливо, можуть застерегти інших, перш ніж вони підуть цим шляхом. Rip"

"Молимося за його сім'ю"

"Він був таким класним хлопцем! Це жахливо"

"RIP, Мозесе. Я не можу повірити, що ти пішов, це так несправедливо, світ тільки що втратив найкраще 😭💔"

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