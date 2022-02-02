Про це Національний банк України нагадав кредитним спілкам та іншим учасникам ринку небанківських послуг на своєму офіційному сайті.
Підкреслюється, що поки в Україні діятиме адаптаційний період, тому кредитні спілки зможуть подати звітності за четвертий квартал 2021 року і за 2021 рік за вимогами, які діяли ще в новому році.
Проте їм доведеться дотримуватися вже нових термінів. Так, звітність станом на 1 січня цього року необхідно подати не пізніше 28 Лютого.
Також тепер звіти будуть не щоквартальними, а щомісячними. Після звіту за січень кредитні спілки повинні будуть подавати файли CR2, CR3, CR4, CR5 і CR11 щомісяця не пізніше 25 числа.
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Надати першу щомісячну звітність за цей рік кредитні спілки повинні не пізніше 25 лютого. При цьому Нацбанк радять спочатку скласти і надати звітність за 2021 рік, а потім – за січень цього року.
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