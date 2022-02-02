З цього місяця українські кредитні спілки почнуть подавати звіти Нацбанку за новими правилами: з'явилося уточнення.

Про це Національний банк України нагадав кредитним спілкам та іншим учасникам ринку небанківських послуг на своєму офіційному сайті.

Підкреслюється, що поки в Україні діятиме адаптаційний період, тому кредитні спілки зможуть подати звітності за четвертий квартал 2021 року і за 2021 рік за вимогами, які діяли ще в новому році.

Проте їм доведеться дотримуватися вже нових термінів. Так, звітність станом на 1 січня цього року необхідно подати не пізніше 28 Лютого.

Також тепер звіти будуть не щоквартальними, а щомісячними. Після звіту за січень кредитні спілки повинні будуть подавати файли CR2, CR3, CR4, CR5 і CR11 щомісяця не пізніше 25 числа.

Надати першу щомісячну звітність за цей рік кредитні спілки повинні не пізніше 25 лютого. При цьому Нацбанк радять спочатку скласти і надати звітність за 2021 рік, а потім – за січень цього року.

Нагадаємо, Нацбанк різко знизив курс долара і видав прогноз, що буде далі.

Як повідомляла Politeka, долар піде вгору, українцям розкрили, який буде курс в найближчий тиждень.

Також Politeka писала, що у Нацбанку попередили, чого чекати від цін на продукти в 2022.