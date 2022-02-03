В Україні розробляють альтернативу військовому призову - вже визначена модель, згідно з якою молоді люди зможуть його уникнути.

Подробиці змін роз'яснили в Міноборони. За словами очільника відомства Олексія Резнікова, в Міністерстві підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка.

"Пройшовши таку підготовку, молоді люди не будуть підпадати під заклик. Замість цього вони отримають базові військові навички", - уточнив міністр оборони.

Повна заміна на короткочасну інтенсивну підготовку повинна відбутися з 1 січня 2024 року - з "поступовим збільшенням обсягів залучених і підтриманням їх навичок шляхом періодичних тренувань і зборів".

Резніков додав, що для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів.

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"По-перше, треба почати платити строковикам гроші за службу, безкоштовно і далі ніхто не захоче служити, а по-друге, 1 рік призову - це дуже багато, я не служив, але думаю будь-якого солдата можна за 3 місяці навчити: стріляти з артилерії, або воювати на танку, або воювати в складі розвідгрупи. А далі раз на рік закликати на збори на 2-3 тижні для відновлення навичок. Кому сподобається - залишатимуться на контракт"

"Призов на строкову службу і строкова служба, хоча б у скороченому за терміном вигляді - це мобілізаційний резерв на випадок війни"

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