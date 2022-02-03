Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) розпочалася 1 лютого і триватиме до 9 березня включно, повідомляє Київський регіональний центр оцінювання якості освіти.
Як зареєструватися для участі у ЗНО-2022:
- створити та заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу «зареєструватися» на сайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПАА». При цьому випускникам поточного року потрібно звернути особливу увагу на вибір навчальних предметів для проходження ДПА та ЗНО;
- подати комплект реєстраційних документів особі, відповідальній за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів та коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років);
- отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти сертифікат ЗНО.
Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО керівники навчальних закладів повинні направити до відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти до 1 березня 2022 року включно.
Графік основної сесії ЗНО-2022:
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- Фізика - 23 травня;
- хімія - 26 травня;
- Українська мова, Українська мова та література-31 Травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) - 3 червня;
- іспанська, німецька, французька мови-6 червня;
- Англійська мова-7 червня;
- Історія України - 10 червня;
- географія - 14 червня;
- Біологія - 17 червня.
Кожен зареєстрований учасник ЗНО - 2022 має право скласти тести на безкоштовній основі, не більше ніж з п'яти навчальних предметів.
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