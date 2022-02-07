Протистояння фронтів обрушить на Україну сильний вітер, місцями зі снігом і дощем - що при цьому буде з температурою, розкрили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, погода у вівторок, 8 лютого, як і в цілому на цьому тижні, очікується більш-менш теплою, вітряною і вологою.

Правда, завтра українцям доведеться перетерпіти "катакзлізм". По всій території прогнозується посилення вітру до 15-18 метрів на секунду. При цьому більшості регіонів опадів все ж вдасться уникнути. Мокрий сніг з дощем пройде тільки в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а вночі на Дніпропетровщині та Полтавщині.

Температура повітря у вівторок, 8 лютого, буде плюсовою. Вдень від 0 до + 4 (у Криму до +7), а вночі не опуститься нижче 3 морозу (найхолодніше буде на Заході, тоді як на Сході і Півдні до 3-4 тепла навіть вночі).

Про штормовий вітер попередила відомий український синоптик Наталка Діденко:

"Потужна циклонічна система на півночі Європи 8 лютого прорветься опадами і сильним вітром через вузьку долину циклона Roxana в Україні... Через протистояння фронтів, циклонічності з одного боку і антициклону з іншого – в Україні завтра посилиться північно-західний вітер, місцями можливо до штормових поривів. Тому ставте машину подалі від старих тополь".

Нагадаємо, що штормове попередження оголошено в Україні: названі дати сильних снігопадів і загрози сходу лавин