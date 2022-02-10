Кількість одержувачів мінімальної пенсії в Україні зменшилася завдяки індексації, остання очікується в березні, що дозволить підвищити виплати.

У наступному місяці планується провести масштабну індексацію пенсії, в результаті якої підвищиться її мінімальний розмір. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної в ефір телеканалу "Дом".

В результаті нової індексації, яка складе 14%, в чотири рази стало менше одержувачів "мінімалки". Примітно, що розмір зазначеного індексу був проведений, орієнтуючись на 50% зростання споживчих цін і 50% зростання зарплат, з яких надходять внески до ПФУ.

Вперше за 15 років соціальна пенсія досягне розміру, який планувався на грудень 2022 року. Лазебна зазначила, що виплата прив'язана до прожиткового мінімуму, тому її підвищення очікувалося тільки в липні і грудні.

Державний бюджет розрахований на такі підвищення, адже вони проводитимуться і через зростання надходжень до страхових фондів.

Зазначимо, під індексацію в 14% потрапили військовослужбовці (надбавка приблизно 700 грн), страхові пенсії (від 100 до 500 грн), "мінімалка" для осіб з інвалідністю в результаті аварії і на ЧАЕС, ліквідаторам трагедії (400 грн).

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