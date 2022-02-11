Українцям пояснили, що робити, якщо немає необхідного стажу для отримання пенсії - з якими документами й куди потрібно звертатися, читайте далі.

Непрацюючий громадянин України, який досяг пенсійного віку, але не напрацював необхідну кількість страхового стажу, може оформити тимчасову державну соцдопомогу. Про це повідомила юрист Діана Мелезгінова на сайті Безоплатна правова допомога, пише Politeka.net.

Однак, зазначається, що отримати таку допомогу мають право тільки ті, у кого є не менше 15 років страхового стажу.

Для оформлення виплат потрібно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання. До заяви потрібно додати такі документи:

паспорт та ІПН;

довідку про наявний страховий стаж (взяти в ПФУ);

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців (на підставі довідки про доходи кожного члена сім'ї).

Коли соцпенсія оформляється не за адресою прописки, а за місцем проживання, до зазначеного списку додається довідка про неотримання виплат в управлінні праці та соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

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