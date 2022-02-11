Зірка російського кінематографа Євгенія Брік пішла з життя 10 лютого. Їй було всього 40 років. Причиною смерті актриси стала хвороба - шанувальники пишуть, що у Брік була онкологія.
Користувачі прощаються з Євгенією в соцмережі. Так, під її останнім постом сила-силенна коментарів з теплими словами. Багато хто не може повірити, що актриса пішла "так рано".
"Женька ❤️ доброго шляху. Лети, прекрасна душа"; "що з нею сталося? - онкологія - ось це так, жах"; "Світла пам'ять, Женечка, така енергійна, весела і життєрадісна... складно в це повірити 😔 🙌 💔 мої співчуття рідним💔"; "Обожнювана Женя! Царство Небесне 🤍 немає слів..."; "куди ж так рано? Світла пам'ять🙏"; "В голові не вкладається... така молода, красива, талановита!"; "Боже, як несправедливо...неймовірна жінка, манлива, незвичайна, завжди милувалася нею у фільмах....Світла пам'ять 🙏Сил близьким пережити таке горе...".
"Понаровська права про село": фото Алли Пугачової до пластики викликало ажіотаж
Тіло знаменитого актора було знайдено в магазині, колеги висловлюють співчуття: подробиці
"Я відчував себе непотрібним": Рябчук розповів про конфлікт напередодні розстрілу в Дніпрі
Українець стрибнув у ставок заради ефектних кадрів і не вижив: у мережі з'явилося відео
Дан Балан і Кароль влаштували ніжності прямо на підлозі, з'явилося відео: "Бережи свою музу"
У своєму останньому пості, датованому груднем, Брік опублікувала кілька архівних фото, зроблених в Петербурзі.
"Як обожнюю я це чудове місто..., - писала вона. - Мріяла б зараз опинитися там, прямо телепортуватися, так би мовити, в ці -12 градусів, на це ж саме місце і бажано з таким же стаканчиком смачної кави)))😉".
Як повідомляла Politeka, не стало відомої письменниці за місяць до дня народження :" її книги ставали бестселерами"
Також Politeka писала, що мати королеви краси, яка трагічно пішла з життя, розкрила таємницю дочки