Фанати оплакують Євгенію Брік, відому за ролями в "Стилягах" і "Оптимістах", залишаючи коментарі зі співчуттями в Інстагам актриси.

Зірка російського кінематографа Євгенія Брік пішла з життя 10 лютого. Їй було всього 40 років. Причиною смерті актриси стала хвороба - шанувальники пишуть, що у Брік була онкологія.

Користувачі прощаються з Євгенією в соцмережі. Так, під її останнім постом сила-силенна коментарів з теплими словами. Багато хто не може повірити, що актриса пішла "так рано".

"Женька ❤️ доброго шляху. Лети, прекрасна душа"; "що з нею сталося? - онкологія - ось це так, жах"; "Світла пам'ять, Женечка, така енергійна, весела і життєрадісна... складно в це повірити 😔 🙌 💔 мої співчуття рідним💔"; "Обожнювана Женя! Царство Небесне 🤍 немає слів..."; "куди ж так рано? Світла пам'ять🙏"; "В голові не вкладається... така молода, красива, талановита!"; "Боже, як несправедливо...неймовірна жінка, манлива, незвичайна, завжди милувалася нею у фільмах....Світла пам'ять 🙏Сил близьким пережити таке горе...".

У своєму останньому пості, датованому груднем, Брік опублікувала кілька архівних фото, зроблених в Петербурзі.

"Як обожнюю я це чудове місто..., - писала вона. - Мріяла б зараз опинитися там, прямо телепортуватися, так би мовити, в ці -12 градусів, на це ж саме місце і бажано з таким же стаканчиком смачної кави)))😉".