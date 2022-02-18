Якщо бойові дії дійдуть до Києва, то населення столиці буде евакуйовано - що і як працюватиме розповіли в КМДА.

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомив в ефірі Громадського радіо про повну евакуацію населення столиці України у разі бойових дій.

"У разі бойових дій буде проведена евакуація і в місті залишаться тільки працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури будуть працювати всі підрозділи "Київпастрансу": і наземний транспорт, і підземний", - заявив Ткачук.

За словами чиновника, київський метрополітен у разі бойових дій працюватиме 6 годин на добу - три вранці і три ввечері, весь інший час буде служити укриттям.

До цього очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що поки немає ніяких підстав для введення воєнного стану в Україні. За його словами, нинішня криза носить інформаційний характер, і тільки заради того, щоб її врегулювати, військовий режим не потрібен.

Українці бурхливо обговорюють у Мережі цю ситуацію:

"Укриття в метрополітені - це для кого? Якщо все населення Києва буде евакуйовано. А 3 години вранці та ввечері під час руху поїздів на лініях, що метрополітен не буде укриттям для неевакуйованих громадян?"

"що за маячня, куди евакуюють як мінімум 5 млн людей? В метро? Та туди максимум 1 млн і то, якщо в інше місто, то на чому будуть перевозити людей і куди селити. Навіть при Чорнобилі це було важко, але тоді хоча б було купа баз відпочинку, пансіонатів і квартир. Так вони при кіпіші кинуть людей і полетять. Як і було два дні тому"

"Є одне питання - куди???"

"Дурниця якась..."

"Евакуюють? Це класно, але тільки потрібно знати, скільки цього населення?"

"повірити не можу, що це серйозно обговорюється... евакуювати Київ через росіян... світ зійшов з розуму"

Нагадаємо, заборонять залишати країну в разі воєнного стану: кого з українців торкнеться

Як Politeka писала, що Байден дав відповідь, чи відправлять в Україну військових США: "щоб допомогти..."

Також Politeka розповідала про загрозі введення воєнного стану: Міністр оборони Резніков дав відповідь, чого чекати українцям