Клієнти ПриватБанку все частіше стають жертвами шахраїв - що радять в цьому випадку в самому банку і в якому випадку нічого вже не можна зробити.

Нова скарга на роботу ПриватБанку з'явилася на сайті Мінфіну у відповідному розділі. За словами жінки, вона стала жертвою шахраїв, а в ПриватБанку їй натякнули, що "це її проблеми".

Клієнтка розповіла, що робила покупку на сайті і при підтвердженні переказу на 1000 гривень раптом "на телефон пішла безперервна низка дзвінків". Виявляється, в цей час з її карти щосили списувалися гроші.

"17 переказів по 2700 грн. протягом 15 хвилин. Карту заблокувала, оператор сказала: зверніться у відділення, там все відновлять, крім першого платежу. Написала через годину заяву у відділенні банку, через два — в поліцію. А на наступний день на посиланні знайшла відповідь: ви самі підтвердили операцію за допомогою 3D якогось коду??? А решта 16 платежів - вони автоматично підтвердили без мого відома. Взагалі грошей немає, допомоги і захисту Привату теж немає", - поскаржилася жінка.

В ПриватБанку роз'яснили ситуацію. В офіційній відповіді банку говориться, що платежі з карти українки були зроблені в інтернеті з підтвердженням одноразовим кодом (3-D Secure).

"Згідно з правилами міжнародної платіжної системи такі платежі не можуть бути оскаржені, як шахрайські, адже крім введення даних карти, відомі тільки власнику карти, також операції були підтверджені введенням коду з смс, яке відправлялося на фінансовий номер клієнта, доступ до якого повинен бути тільки у самого клієнта", - повідомили в банку.

І при цьому уточнили, щоб не потрапити на гачок шахраїв слід керуватися простими правилами:

ніколи не записуйте ПІН-код на пластиковій картці;

ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам, навіть якщо вони звертаються до вас нібито від імені банку;

не завантажуйте файли з підозрілих веб-ресурсів та інших невідомих джерел;

використовуйте ефективні засоби антивірусного захисту на всіх пристроях і своєчасно оновлюйте їх.

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