Президент України Володимир Зеленський звернувся до співвітчизників вранці в п'ятницю, 25 лютого, повідомивши, що ЗСУ не дали Росії здійснити плани з оперативного вторгнення в перший день, наразі боротьба триває.

"Вони (російські окупанти, - ред.) кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень - це брехня, - заявив Зеленський. - Насправді, вони не розрізняють в яких районах діють. Під російськими ударами, як і вчора, однаково знаходяться, як військові, так і цивільні. Мета цієї атаки - тиск, тиск на вас, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Я наголошую, не просто на владу, на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж вчора".

Ключові моменти звернення Зеленського:

не дали здійснити плани щодо вторгнення в перший день.

у більшості напрямків ворога зупинили, йдуть бої.

авіація ворога підло діє над житловими кварталами і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом. Бомбардування. Попадання в житловий будинок. Пожежа.

захищаємо нашу країну самостійно, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.

санкцій проти Росії недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території.

Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії.

Відзначимо, в столиці України і ряді великих міст ввели комендантську годину. У Києві вона діє з 22 до 7 години - в цей час не працюватиме громадський транспорт. При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив про перекриття бетонними плитами і конструкціями ключових в'їздів в місто, таким чином, у важкої техніки не буде можливості заїхати.

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