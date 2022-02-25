"Вони (російські окупанти, - ред.) кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень - це брехня, - заявив Зеленський. - Насправді, вони не розрізняють в яких районах діють. Під російськими ударами, як і вчора, однаково знаходяться, як військові, так і цивільні. Мета цієї атаки - тиск, тиск на вас, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Я наголошую, не просто на владу, на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж вчора".
Ключові моменти звернення Зеленського:
- не дали здійснити плани щодо вторгнення в перший день.
- у більшості напрямків ворога зупинили, йдуть бої.
- авіація ворога підло діє над житловими кварталами і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом. Бомбардування. Попадання в житловий будинок. Пожежа.
- захищаємо нашу країну самостійно, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.
- санкцій проти Росії недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території.
- Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії.
Відзначимо, в столиці України і ряді великих міст ввели комендантську годину. У Києві вона діє з 22 до 7 години - в цей час не працюватиме громадський транспорт. При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі.
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Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив про перекриття бетонними плитами і конструкціями ключових в'їздів в місто, таким чином, у важкої техніки не буде можливості заїхати.
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