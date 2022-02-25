Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про успішну операцію на чернігівському напрямку - російські окупанти були зупинені, а їх техніка захоплена.

Про це йдеться на офіційній сторінці Головнокомандувача ЗС України в соцмережі Фейсбук.

"На чернігівському напрямку і безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону і відбити прорив російських військ. Ворожа техніка була змушена відступити з Чернігова в напрямку Седнева і з Городні в Семенівку", - свідчить повідомлення.

Крім того, стало відомо, що українськими бійцями були захоплені ворожі трофеї у вигляді техніки і документів з особистими даними росіян. У мережі з'явилися фото захопленої техніки.

Відзначимо, в той же час з'явилося важливе попередження Телеграм-каналу Верховної Ради про те, що противник використовує українську техніку.

"Диверсійно-розвідувальні групи Збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену в Національній гвардії України, для глибокого проникнення в тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КрАЗи і ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗСУ. Просимо громадян України бути пильними і в разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронним органам".

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