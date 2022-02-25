Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції. Відзначається, що фотографувати мітки потрібно обов'язково через бот. Також необхідно додавати геометку. Після цього "точка" потрапляє в базу на Google Maps.
Також через бот українці можуть передавати інформацію про переміщення ворогів, їх техніку та цілевказівники.
Посилання на бот:@ukraine_avanger_bot.
Раніше ми розповідали про заклик Укравтодору знищувати підозрілі мітки на українських дорогах.
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"Закликаємо громадян фіксувати і знищувати подібні мітки на дорогах та інших інфраструктурних об'єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, в тому числі вночі. Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою. Будьте пильні і обов'язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102", - йдеться в зверненні.
Додамо, Володимир Зеленський у своєму новому відео звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів і припинити кровопролиття.
"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", - заявив Зеленський.
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