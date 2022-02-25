Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые российские захватчики оставляют на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции. Отмечается, что фотографировать метки нужно обязательно через бот. Также необходимо добавлять геометку. После этого "точка" попадает в базу на Google Maps.

Также через бот украинцы могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.

Ссылка на бот:@ukraine_avanger_bot.

Ранее мы рассказывали о призыве Укравтодора уничтожать подозрительные метки на украинских дорогах.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные метки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское русское войско, в том числе ночью. Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой. Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", - говорится в обращении.

Добавим, Владимир Зеленский в своем новом видео обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитие.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский.

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