Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции. Отмечается, что фотографировать метки нужно обязательно через бот. Также необходимо добавлять геометку. После этого "точка" попадает в базу на Google Maps.
Также через бот украинцы могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.
Ссылка на бот:@ukraine_avanger_bot.
Ранее мы рассказывали о призыве Укравтодора уничтожать подозрительные метки на украинских дорогах.
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"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные метки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское русское войско, в том числе ночью. Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой. Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", - говорится в обращении.
Добавим, Владимир Зеленский в своем новом видео обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитие.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский.
Напомним, взрывы слышны в центре Киева, появились кадры: что известно сейчас
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