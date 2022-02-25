55-річна актриса Ольга Сумська, Народна і заслужена артистка України, показала як ховається від війни.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська записала відеозвернення, показуючи, як ховається разом з чоловіком артистом Віталієм Борисюком від ударів російської армії.

«Так, ну що, друзі, ми в підвалі. Тут наші сусіди. Пишіть, як ви», - сказала артистка на кадрах, які виклала на своїй сторінці в Мережі.

Як відомо, вранці 25 лютого російські загарбники обстріляли Київ із застосуванням балістичних ракет.

За попередніми даними, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А є троє поранених, один з них у важкому стані. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У ДСНС пізніше повідомили, що пожежа у багатоповерхівці на вулиці Кошиця на площі 100 квадратних метрів загашена. Евакуйовано 150 людей, вісім постраждалих. На місці події працювали 72 рятувальники та 12 одиниць спецтехніки.

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