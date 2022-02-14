Как передает Politeka.net, Ольга Сумская прославилась как известная украинская актриса и телеведущая. Как известно, она уже более 25 лет в отношениях с Виталием Борисюком. На своей странице в Инстаграм актриса решила рассказать, как начались их отношения с мужем. Стоит отметить, что это произошло на День влюбленных - 14 февраля.

"Все началось именно в этот день, 14 февраля! Тогда, в 91-ом году мы впервые праздновали день Валентина ❤️❤️!

Я нашла в гримерной во время репетиции мюзикла «Кандид» шоколадное сердце от тебя, Виталий Борисюк, с запиской внутри и поняла, что все серьезно! 🏹❤️‍🔥

Нас тогда поставили в паре репетировать Кандида и Кунегунду… Вольтер и Бернстайн знают больше нас! Я благодарю судьбу, что произошло именно так и не иначе… С ДНЕМ ВАЛЕНТИНА, друзья! Любите и будьте любимы!", — рассказала Ольга Сумская.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какие вы чудесные!", "Счастья вам на всю жизнь!", "Да, ОЛЕЧКА, судьба не прошла мимо ВАШЕЙ замечательной пары, это знак свыше🙏! Вы оба, как одно целое, как Инь и Янь🔥👏 какие вы оба красивые", "Поздравляю Вас как же это трогательно", "Вы Прекрасны!!! ❤️❤️❤️ Беру с Вас пример Женственности Как Сохранять Любовь", "С возрастом Ольга становиться всё прекраснее, эффектнее, всё больше шарма, внутренняя красота её души проявляется с снаружи".

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