55-летняя актриса Ольга Сумская, Народная и заслуженная артистка Украины, показала как скрывается от войны.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская записала видеообращение, показывая, как скрывается вместе с мужем артистом Виталием Борисюком от ударов российской армии.

«Так, ну что, друзья, мы в подвале. Здесь наши соседи. Пишите, как вы», - сказала артистка на кадрах, которые выложила на своей странице в Сети.

Как известно, утром 25 февраля российские захватчики обстреляли Киев с применением баллистических ракет.

По предварительным данным, в результате попадания осколков ракеты в жилой дом на улице Кошица 7-А есть трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В ГСЧС позже сообщили, что пожар в многоэтажке на улице Кошица на площади 100 квадратных метров потушен. Эвакуированы 150 человек, восемь пострадавших. На месте происшествия работали 72 спасателя и 12 единиц спецтехники.

Напомним, в оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит.

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