Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская записала видеообращение, показывая, как скрывается вместе с мужем артистом Виталием Борисюком от ударов российской армии.
«Так, ну что, друзья, мы в подвале. Здесь наши соседи. Пишите, как вы», - сказала артистка на кадрах, которые выложила на своей странице в Сети.
Как известно, утром 25 февраля российские захватчики обстреляли Киев с применением баллистических ракет.
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По предварительным данным, в результате попадания осколков ракеты в жилой дом на улице Кошица 7-А есть трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В ГСЧС позже сообщили, что пожар в многоэтажке на улице Кошица на площади 100 квадратных метров потушен. Эвакуированы 150 человек, восемь пострадавших. На месте происшествия работали 72 спасателя и 12 единиц спецтехники.
Напомним, в оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит.
Как сообщала Politeka, сколько украинцев погибло в первый день атаки России: данные Министерства обороны.
Также Politeka писала, что Украинцев предупредили об опасных метки: как они выглядят и что делать.