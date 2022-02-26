У Міністерстві соціальної політики заявили про своєчасну виплату пенсій українцям навіть під час воєнного стану.

Як пише Politeka.net, Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що українці в умовах воєнного стану отримали свої пенсії. Пенсійний фонд України в повному обсязі профінансував виплату пенсій за лютий 2022 року згідно з графіком. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Мінсоцполітики.

"Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховані на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіка фінансування", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що Пенсійний фонд у повному обсязі перевів кошти на виплату пенсій, виплату та доставку яких здійснюють працівники "Укрпошти" до місць фактичного проживання пенсіонерів. Зазначається, що період доставки пенсій на руки українців продовжено до 28 лютого через можливу небезпеку для листонош.

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