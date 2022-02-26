Віталій Кличко, мер столиці України-Києва, звернувся до жителів міста, розповів про розширення часу комендантської години.

Як пише Politeka.net, Київ продовжує бути однією з найгарячіших точок. Російські війська обстрілюють українську столицю всіма видами озброєнь, але оборона Києва продовжує захищати місто. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про розширення часу комендантської години.

"Увага! Для більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців відсьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

Такий час комендантської години вводиться до ранку 28 Лютого.

Всі цивільні особи, що знаходяться на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Прошу з розумінням поставитися до ситуації і не виходити на вулиці", - звернувся Кличко до жителів і гостей столиці.

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