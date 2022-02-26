Як пише Politeka.net, радник Голови ВП Олексій Арестович розповів про ситуацію в Україні за день, 26 лютого.
Основні тези:
- у противника оперативна пауза, тому що вони несуть втрати. У західній частині Києва триває накопичення кількості супротивників, ми наносимо по них артилерійський удар;
- Суми повністю під контролем України. Збройні сили і місцеві жителі самоорганізувалися і тримають оборону;
- Харків тримається і показує блискучий результати своєї роботи;
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- Під Маріуполь відправляється тактична група РФ з Мелітополя. Наші знають про цю проблему і зараз зустрічатимуть там російські війська;
- Херсон тримають наші сили і завдають втрат ворогові;
- Російські військові масово здаються в полон.
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