Як пише Politeka.net, радник Голови ВП Олексій Арестович розповів про ситуацію в Україні за день, 26 лютого.

Основні тези:

- у противника оперативна пауза, тому що вони несуть втрати. У західній частині Києва триває накопичення кількості супротивників, ми наносимо по них артилерійський удар;

- Суми повністю під контролем України. Збройні сили і місцеві жителі самоорганізувалися і тримають оборону;

- Харків тримається і показує блискучий результати своєї роботи;

- Під Маріуполь відправляється тактична група РФ з Мелітополя. Наші знають про цю проблему і зараз зустрічатимуть там російські війська;

- Херсон тримають наші сили і завдають втрат ворогові;

- Російські військові масово здаються в полон.

Нагадаємо, Російський корабель вразив "дружнім вогнем" своїх же: ЗСУ відзвітували про втрати ворога.

Як повідомляла Politeka "Ми будемо боротися": Володимир Зеленський розповів про перемоги України на дипломатичному фронті.

Також Politeka писала, що Українцям розповіли, як наблизити перемогу, не виходячи з дому: "Завдання знайдуться для всіх".