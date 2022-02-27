Інженер-конструктор Дмитро Макогон на своєму каналі в Youtube розповів, чи варто ховатися від обстрілів у багатоквартирних будинках і наскільки це безпечно.

Він стверджує, що практично всі будівлі витримають осколки, тому якщо немає шансів швидко потрапити в укриття типу бомбосховища, метро або підземного переходу - знайдіть безпечне місце у себе вдома, подалі від вікон.

Що стосується прямого попадання, то тут все залежить від типу будівлі.

"Всі сучасні будівлі дуже міцні і стійкі, і розраховані проти лавиноподібного обвалення. Особливо це стосується висотних ЖК 25 поверхів. Там багато бетону. Виходьте в коридор, сходові і ліфтових клітини, це ядра жорсткості, вони здатні витримати найпотужніші удари, та й немає ніякого сенсу витрачати ці потужні снаряди на них. Тому спокійно ховайтеся там. Я б їх навіть не залишав, у пошуках кращого схрону», - говорить Макогон.

У панельних будинках ситуація інша-плити перекриття можуть перетворитися в снаряд і складеться вся секція. Тому найбільш безпечним місцем стануть косяки дверей в несучих стінах. Несуча стіна в панельних будинках-бетонна і товщі 150 мм.

У хрущовках часто несучі стіни цегляні, а перекриття з пустотних панелей. Безпечніше в дверних отворах товстих цегляних несучих стін.

«Але знову ж таки, головна небезпека осколки - вони будинок не обрушать, але шкода може завдати. Сховайтеся від них в кімнатах без вікон, приготуйте воду і вогнегасник на випадок загоряння, не забудьте вимкнути світло (рубильником). Зазвичай найкраще ховатися ванною", - говорить інженер-конструктор.

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