Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію станом на 12:00 1 березня, тобто шосту добу російського повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.

Зазначається, що темпи наступу знижено.

«Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника без системного підвозу палива та боєприпасів. Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст», - йдеться в повідомленні.

Результат обстрілу в Харкові

Результат обстрілу в Харкові

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.

На Донеччині ворожі війська зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, однак дезуспішно. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.

На Таврійському напрямку ворог вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Відзначено випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Нова Басань.

Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні.

Втративши наступальні можливості противник зосередився на оточенні міста Києва.

Втрати озброєння та військової техніки російської армії станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовно склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

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