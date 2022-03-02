Беззбройні жителі зупинили російську колону техніки, що їхала в Енергодар

Про те, що жителі Енергодара не пропустили російських військових у своє місто, у своєму Telegram-акаунті пише мер міста, Дмитро Орлов .

Нагадаємо, що в цьому місті розташована ЗАЕС, що є найбільшою електростанцією в Європі. Саме її співробітники й перекрили дорогу, не пропустивши армію РФ в місто.

Як стало відомо, близько 2-х годин Жива лінія беззбройних жителів Енергодара, протяжністю в 1 кілометр, просто не дала колоні військ країни-агресора захопити місто.

Російські окупанти почали переговори з мером і місцевими жителями, але українці пояснили свою непохитну позицію, тим що і ЗАЕС, і саме місто знаходяться під надійною охороною. Жителі не впустять війська РФ в місто ні на крок.

Однак наступну зустріч з жителями Енергодара, окупанти запланували на 15:00, після як оповістять про все своє керівництво. Також варто відзначити, що наразі, величезна кількість ворожої бойової техніки продовжує перебувати поблизу від міста.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, російські окупанти в паніці втекли, залишивши бійцям ЗСУ багато техніки.

Також раніше ми інформували про те, що у Миколаєві знищили ще одну російську колону техніки.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Україна отримала ще одну партію "Бакрайтарів".