Детальна інформація про радіацію, і невелика порада від медиків.

У МОЗ повідомили, який радіаційний фон спостерігається на території Запорізької області

Про те, що відповідно до даних, отриманих від "Запорізького обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ", радіаційний фон на території Запорізької області поки зберігається без особливих змін, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує МОЗ України.

Зокрема, планові моніторингові дослідження радіаційного фону не становлять жодної загрози для життя чи здоров'я українців, оскільки залишається на колишньому, природному рівні:

в Енергодарі - від 9 - 12 мкР на годину;

у Мелітополі - від 9 до 12 мкР на годину;

у Кам'янці-Дніпровській - 11,2 мкР на годину;

у Бердянську, Оріхові, Токмаку, Чернігівці та Андріївці - 12,5 мкР на годину;

у Пологах - від 11 до 14 мкР на годину;

у Василівці - 16 мкР на годину;

у Херсоні - від 8 до 10 мкР на годину.

Крім цього, в МОЗ рекомендують громадянам зберігати спокій, і не скуповувати в аптеках препарати йоду, а в магазинах - йодовану сіль, оскільки до йодної профілактики необхідно переходити виключно після офіційного оповіщення в ЗМІ.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський зробив термінову заяву щодо наслідків обстрілу ЗАЕС.

Також раніше ми інформували про те, що телевежа, захоплена окупантами в Мелітополі, використовується для поширення російської пропаганди.

А до цього наш портал повідомляли про те, що війська РФ витратили майже всі резерви, тому змінять методи, але не цілі.