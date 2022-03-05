Україна буде достроково виплачувати пенсії в березні 2022 року. Про це під час національного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, писати "Факти".

«У цьому місяці ми виплачуємо пенсії достроково", - сказав глава Мінфіну.

Глава Мінфіну запевнив, що фінансова система хоч і з урахуванням воєнного стану, але функціонує, як у довоєнний час. Тим більше, що перевиконання доходів бюджету за лютий становить 24 млрд гривень, і Україна отримує фінансову допомогу від вітчизняних банків, країн Заходу і міжнародних фінансових організацій.

«Ми повинні захищати наш фінансовий стан і забезпечувати платоспроможність. У нас є перевиконання доходів за лютий на 24 млрд. також наші банки нас підтримали. Підтримала Італія. Далі отримуємо допомогу від Європейської Комісії, від Світового банку (1,8 млрд), інвестиційний банк надасть 600 млн. США можуть гарантувати запозичення від 1 млрд. доларів", - сказав міністр.

Також глава Мінфіну повідомив, що по 6,5 тисяч гривень виплатять тим, хто втратив роботу через агресію.

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