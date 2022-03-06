Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов на брифинге после заседания Кабинета Министров 6 марта сообщил о важных изменениях по уплате за коммунальные услуги в период военного положения. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)
Правительство приняло решение запретить начисление и взыскание штрафов или пени, а также инфляционных начислений в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме.
"Правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Постановление принято, чтобы защитить интересы людей в период военного положения и касается всех коммунальных услуг без исключения», – сказал Чернышов.
Вместе с тем министр отметил, что уплата за услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сложнейших обстоятельствах и требуют ресурсов.
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