Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов на брифинге после заседания Кабинета Министров 6 марта сообщил о важных изменениях по уплате за коммунальные услуги в период военного положения. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)

Правительство приняло решение запретить начисление и взыскание штрафов или пени, а также инфляционных начислений в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме.

"Правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Постановление принято, чтобы защитить интересы людей в период военного положения и касается всех коммунальных услуг без исключения», – сказал Чернышов.

Вместе с тем министр отметил, что уплата за услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сложнейших обстоятельствах и требуют ресурсов.

Напомним, в Минфине сообщили украинцам хорошие новости о выплате пенсий в марте

Как сообщала Politeka, Кабмин Украины принял важное решение относительно должников: что нужно знать

Также Politeka писала, что в Киеве на базе Соломенского рынка организовали приготовление выпечки и другой еды для украинских воинов