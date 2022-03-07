Українцям, які рятуючись від обстрілів російських загарбників, виїхали в безпечніші регіони, повідомили, як отримати пенсію на новому місці проживання. Детальні інструкції оприлюднив центр дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Нові правила стосуються тих пенсіонерів, які до введення воєнного стану отримували виплати у відділеннях «Укрпошти». Змінивши місце фактичного проживання та бажаючи отримувати виплати за новою адресою, необхідно зателефонувати до контакт-центру «Укрпошти» 0 800 300 545, вибрати кнопку «2» і повідомити оператору наступну інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові отримувача пенсії/грошової допомоги;

серію та номер паспорта;

актуальний номер телефону;

адресу отримання виплат до березня 2022 року;

минулий спосіб отримання виплати (у відділенні чи вдома);

нову адресу доставки пенсії — індекс найближчого відділення «Укрпошти» або точну адресу тимчасового проживання (для доставки додому).

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно повідомив, що пенсії в березні 2022 року будуть виплачувати достроково.

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