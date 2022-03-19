РФ не хоче поспішати з укладенням мирних домовленостей, і пред'являє занадто багато вимог.

Мирний переговорний процес з РФ може зайняти надмірно тривалий час

Те, що переговори про мир з Росією, ймовірно, триватимуть від "декількох тижнів", всупереч ознакам, які вказують на більш "адекватну" позицію Кремля, посилаючись на слова радника Президента України, Михайла Подоляка, пише " Bloomberg ".

Як відомо, ключовими питаннями, поставленими на переговорах, є гарантії безпеки, повне припинення вогню, і подальше виведення військ РФ з території України, включаючи "політичне врегулювання питань щодо спірних територій". Але, за словами Подоляка, переговорний процес, схоже, затягнеться довше, ніж очікувалося.

Можливо, це викликано тим, що наша сторона не піде на "деякі поступки", в яких Україну примушують віддати певні території. Також, на повноцінну мирну угоду піде більше часу, і єдине "що може статися через кілька днів - це припинення вогню", яке дозволить відкрити достатню кількість гуманітарних коридорів.

Подоляк в черговий раз нагадує:"російська армія не воює з українською - вона воює тільки з цивільними". Крім того, "орки" застосовують тактику "оточення великих міст і бомбардування крилатими ракетами/авіабомбами з метою створення гуманітарних анклавів". Тобто, Москва намагається реалізувати в нашій країні сирійський або афганський сценарій війни.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що переговори США і Китаю завершилися, Пекін виступив з пропозицією щодо України.

Також раніше ми інформували про те, що війна РФ проти України може викликати глобальний голод у світі.

А до цього наш портал повідомляли про те, що "орки" поширюють фейкову карту просування територією України.