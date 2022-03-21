В Україні продовжують працювати Сервісні центри Пенсійного фонду, куди можна звертатися для вирішення виниклих проблем і питань

Список центрів ПФУ опубліковано на сторінці Пенсійного фонду в Facebook, писати Politeka.net.

Дані актуальні на 21.03.2022 року. Інформація може змінюватися з урахуванням ситуації, що розвивається.

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Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла, як будуть виплачуватися пенсії та інші соціальні виплати у воєнний час, а також повідомила, чи буде проводитися індексація пенсійних виплат.

"На виплату субсидій, пільг, інших соцвиплат Мінсоцполітики ще 2 березня перерахувало гроші в регіони: 4,8 млрд на виплату допомоги і більше 5 млрд грн. на виплату пільг і субсидій", - сказала Лазебна.

Всі виплати будуть проведені, в тому числі і з урахуванням індексації, яка була проведена 1 березня. Це означає, що понад 10 млн українських пенсіонерів отримають у березні підвищені пенсії.

Також повідомлялося, що виплата субсидій, пільг і грошових допомог у березні профінансована повністю.

Виплата соціальних допомог у більшості регіонів відбувалася раніше певних дат. Якщо у звичайному режимі виплати здійснювалися 7-10 числа кожного місяця, то за березень цього року виплату розпочато з 3 березня.

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