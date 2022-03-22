Деяких українців безкоштовно забезпечуватимуть продуктами від держави. Скористатися допомогою зможуть мешканці регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №328 від 20 березня, де вказані регіони.

В ухвалі прописаний перелік товарів. Але він не є остаточним – при видачі продуктових наборів допустиме відхилення на 20% (у плюс або мінус). Обсяг вказаний на одну особу на місяць:

макаронні вироби – 1 кг;

олія соняшникова – 1 кг;

м'ясні, рибні, бобові консерви – 2,5 кг;

цукор – 1 кг;

молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 кг;

хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;

чай, кава – 200 г.

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