Будьте обережні там, де йшли вуличні бої! Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих.

Центр протидії дезінформації повідомляє в соціальній мережі, що останнім часом українці почали повертатися в міста, які наші захисники звільнили від окупантів. На даний момент, повертатися досить небезпечно.

"Попереджаємо, це небезпечно! У зв'язку з мінуванням житлових будинків і околиць в тих містах і селах, де побували загарбники, ЦПД при РНБО України в черговий раз застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з залишають вороги розтяжками!» - сказано в повідомленні.

Українців просять бути обережними там, де йшли вуличні бої. Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих.

"Ворог підступний і не відмовляється від будь - яких способів завдати шкоди» - також повідомляє Центр протидії дезінформації.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет?

Ні в якому разі не чіпайте його. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102). Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Відійдіть подалі від підозрілого предмета. Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Ми писали раніше, згідно з повідомленням, з початком широкомасштабної агресії РФ проти України фахівці Асоціації саперів України разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions ведуть підрахунок небезпечних територій (підозрювані та підтверджені небезпечні райони, забруднені вибухонебезпечними предметами) України.

В результаті, станом на 21 березня, експертами була підрахована орієнтовна Загальна площа небезпечних територій (підозрювані та підтверджені райони, які забруднені вибухонебезпечними предметами) України, яка становить не менше 82 525 км2.

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