Про це співак повідомив на своїй сторінці Facebook, пише Politeka.net. За словами Харчишина, будинок знаходився під Гостомелем і був частиною його життя.

"У ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, які я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже все. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок - їхній будинок. Їхня Україна", - написав Харчишин.

Співак повідомив, що його будинок повністю згорів і тепер у його дітей немає «їхньої України».

"Їм нікуди повернутися. Вони ще про це не знають. Як і не знає мій старший син, який нині на півночі захищає свій будинок. Там залишалися дві кішки, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений, що вони живі", - написав музикант.

Харчишин назвав окупантів "чортами в лапятх" і запевнив, що вони можуть знищити будинки і майно українців, але їм не під силу знищити свободу, знання.

"Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожен будинок. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю", - емоційно пообіцяв Харчишин.

Співак також повідомив, що в момент атаки його сім'ї і його самого не було вдома, а його діти зараз перебувають з мамою за кордоном. Він сам залишається в Україні.

Нагадавши, лідер "іншої ріки" Харчишин переніс складну операцію.

Також Politeka.net повідомляла, що Авіація ЗСУ завдає потужних ударів по позиціях окупантів.

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