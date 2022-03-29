Російський військовий корабель пішов по відомому напрямку, а автор цього гасла повернувся в рідний дім

Прикордонник Роман Грибов повернувся з полону на рідну Черкащину. Він разом з побратимами продемонстрували всьому світу твердість і міцність українського духу, нашу непохитність.

Роману вручено відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Зазначимо, автор вже легенарного виразу" російський корабель, йди нах*й " – Роман, що народився в Золотоноші Черкаської області. Захисник острова Зміїний перебував у полоні російських окупантів.

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