Знахабнілі російські загарбники виносять з покинутих українцями квартир і домівок все що бачать: від одягу до косметики. Мародерство для них тепер як похід у магазин.

Так, в одному з телефонних розмов з загарбником, опублікованому СБУ України, його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру, пише Politeka.net.

«І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках. Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками», - коментують розмову в СБУ.

Дружина окупанта у свою чергу у захваті його підтримує: «Какой русский человек не сопрет ниче».

Тим часом в мережі з'явився кадр з ЖК «Континент» в Бучі. На ньому можна побачити, що на території розташовано багато ворожої техніки.

«Російські окупанти цілий день вантажать все, що виносять з квартир, і відправляють в сторону селища Блиставиця», - йдеться у повідомленні військового журналіста Андрія Цаплієнка.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому вбитий російський солдат лежить поруч з награбованим.

«Путін відправив в Україну мародерів замість солдатів. "Визволитель" засмутився на тлі вкраденого з житла українців килима. "Друга армія" світу виявилася зборищем звичайних мародерів. З будинків українців тирять айфони, ноутбуки та прикраси. Але килим! Це рекордсмен премії Дарвіна», - прокоментував радник голови МВД Антон Геращенко.

Нагадаємо, з-під завалів Миколаївської ОГА продовжують діставати тіла: озвучено нове число жертв.

Також Politeka.net писала, що втрати ворога на українській землі зростають з кожним днем.

Крім того Politeka.net повідомляла, що відведення російських військ на Чернігівщині не відбулося.