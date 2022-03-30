Так, в одному з телефонних розмов з загарбником, опублікованому СБУ України, його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру, пише Politeka.net.
«І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках. Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками», - коментують розмову в СБУ.
Дружина окупанта у свою чергу у захваті його підтримує: «Какой русский человек не сопрет ниче».
Тим часом в мережі з'явився кадр з ЖК «Континент» в Бучі. На ньому можна побачити, що на території розташовано багато ворожої техніки.
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«Російські окупанти цілий день вантажать все, що виносять з квартир, і відправляють в сторону селища Блиставиця», - йдеться у повідомленні військового журналіста Андрія Цаплієнка.
Раніше в мережі з’явилося відео, на якому вбитий російський солдат лежить поруч з награбованим.
«Путін відправив в Україну мародерів замість солдатів. "Визволитель" засмутився на тлі вкраденого з житла українців килима. "Друга армія" світу виявилася зборищем звичайних мародерів. З будинків українців тирять айфони, ноутбуки та прикраси. Але килим! Це рекордсмен премії Дарвіна», - прокоментував радник голови МВД Антон Геращенко.
Нагадаємо, з-під завалів Миколаївської ОГА продовжують діставати тіла: озвучено нове число жертв.
Також Politeka.net писала, що втрати ворога на українській землі зростають з кожним днем.
Крім того Politeka.net повідомляла, що відведення російських військ на Чернігівщині не відбулося.