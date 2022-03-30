Кількість загиблих людей в результаті обстрілу окупантами будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації збільшилася до 15 осіб. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
"Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт в будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковані тіла загиблих 14 осіб, 1 людина померла в реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні відомства.
Також зазначається, що до робіт з розбору завалів залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює 2 крани, 2 навантажувачі, екскаватор, 2 самоскиди. Роботи тривають.
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У свою чергу, глава Миколаївської ОДА Віталій Кім в ході прес-конференції повідомив, що ракетний удар по будівлі облдержадміністрації супроводжувався переміщенням противника на одній з ділянок фронту.
"Там була і облрада, і обладміністрація, і суд. Це цивільна будівля. Разом з цим ворог почав переміщення на певному проміжку фронту. Я так скажу, більше не можу", - зазначив Кім.
Він вважає, що вчорашні переговори в Туреччині не призвели до деескалації в регіоні. За словами глави Миколаївської ОДА, зараз з боку окупантів відбувається нарощування військ. Ситуацію в регіоні Віталій Кім оцінює стабільно поганою. А позиції України на переговорах, на його думку, залежатимуть від подій на фронті.
Як повідомляла Politeka, у вівторок, 29 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Снаряди влучили у дев'ятиповерхову будівлю обласної державної адміністрації.
Також ми писали, що з-під завалів Миколаївської облдержадміністрації продовжують діставати тіла загиблих людей.
Крім того, Politeka писала, що Віталій Кім опублікував відео моменту ракетного удару по Миколаївській ОГА.