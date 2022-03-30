Раніше повідомлялося про те, що з-під завалів дістали тіла 12 загиблих, тепер з'явилася інформація, що кількість жертв зросла.

Кількість загиблих людей в результаті обстрілу окупантами будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації збільшилася до 15 осіб. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт в будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковані тіла загиблих 14 осіб, 1 людина померла в реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні відомства.

Також зазначається, що до робіт з розбору завалів залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює 2 крани, 2 навантажувачі, екскаватор, 2 самоскиди. Роботи тривають.

У свою чергу, глава Миколаївської ОДА Віталій Кім в ході прес-конференції повідомив, що ракетний удар по будівлі облдержадміністрації супроводжувався переміщенням противника на одній з ділянок фронту.

"Там була і облрада, і обладміністрація, і суд. Це цивільна будівля. Разом з цим ворог почав переміщення на певному проміжку фронту. Я так скажу, більше не можу", - зазначив Кім.

Він вважає, що вчорашні переговори в Туреччині не призвели до деескалації в регіоні. За словами глави Миколаївської ОДА, зараз з боку окупантів відбувається нарощування військ. Ситуацію в регіоні Віталій Кім оцінює стабільно поганою. А позиції України на переговорах, на його думку, залежатимуть від подій на фронті.

Як повідомляла Politeka, у вівторок, 29 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Снаряди влучили у дев'ятиповерхову будівлю обласної державної адміністрації.

Також ми писали, що з-під завалів Миколаївської облдержадміністрації продовжують діставати тіла загиблих людей.

Крім того, Politeka писала, що Віталій Кім опублікував відео моменту ракетного удару по Миколаївській ОГА.