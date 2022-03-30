Количество погибших людей в результате обстрела оккупантами здания Николаевской областной государственной администрации увеличилось до 15 человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
"По состоянию на 12:30 30 марта во время поисково-спасательных работ в здании Николаевской облгосадминистрации из-под завалов деблокированы тела погибших 14 человек, 1 человек скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что к работам по разбору завалов привлечены 63 спасателя, 12 единиц техники ГосЧС, также работает 2 крана, 2 погрузчика, экскаватор, 2 самосвала. Работы продолжаются.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Масштабный пожар под Киевом: стало известно, что разбомбили оккупанты, видео
Вынуждены вернуться в Беларусь: в разведке Британии раскрыли, как изменилась ситуация на передовой
Оккупанты тащат в Украину бойцов из Осетии и Абхазии: в Генштабе ВСУ назвали их количество
Из Беларуси запустили ракеты по Львову: "Были вовремя обнаружены и..."
В свою очередь, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в ходе пресс-конференции сообщил, что ракетный удар по зданию облгосадминистрации сопровождался перемещением противника на одном из участков фронта.
"Там была и облрада, и обладминистрация, и суд. Это гражданское здание. Вместе с этим, враг начал перемещение на неком промежутке фронта. Я так скажу, больше не могу", - отметил Ким.
Он считает, что вчерашние переговоры в Турции не привели к деэскалации в регионе. По словам главы Николаевской ОГА, сейчас со стороны оккупантов происходит наращивание войск. Ситуацию в регионе Виталий Ким оценивает стабильно плохой. А позиции Украины на переговорах, по его мнению, будут зависеть от событий на фронте.
Как сообщала Politeka, во вторник, 29 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев. Снаряды попали в девятиэтажное здание областной государственной администрации.
Также мы писали, что из-под завалов Николаевской облгосадминистрации продолжают доставать тела погибших людей.
Кроме того, Politeka писала, что Виталий Ким опубликовал видео момента ракетного удара по Николаевской ОГА.