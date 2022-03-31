Служба безпеки України в соціальній мережі Фейсбук представила новий запис з діалогом окупанта. У записі чути, як російські окупанти визнають міць української армії і великі втрати зі свого боку.
Перехоплена СБУ розмова російського окупанта з дружиною показує, що армія агресора деморалізована.
"Наша бригада конкретно обоср*лась... втрати є, поранених багато... Тут вся армія тупа, дебіли просто. Взагалі ми тут на хрін не потрібні...» - каже окупант.
Далі хлопець визнає силу ЗСУ і зазначає, що російським військовим з українцями не впорається:
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«Ми не можемо виконувати завдання проти ТАКОГО супротивника. Все що ти говорила, що в українських військ є техніка – дійсно, блін, так і є».
Також повідомлялося, на одному з блокпостів Новомосковського району поліція затримала двох чоловіків, які причетні до диверсійної діяльності. Вони переміщалися з Донецької області, щоб розгорнути підривну роботу на території Дніпропетровської області.
Ще одного підозрілого чоловіка правоохоронці затримали в Дніпрі. Диверсант викрав форму працівника станції метро і мав при собі компрометуючі записи.
Нагадавши, Окупанти в Херсоні викрали священика Української церкви: представилися співробітниками "міліції".
Як повідомляла Politeka, "Заздалегідь спланована провокація": на Сумщині окупанти спеціально підірвали власний БТР.
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