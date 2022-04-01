Крім того, вдалося уточнити інформацію про двох людей, загиблих біля Мелекіно при спробі вирватися з Маріуполя.

Окупанти вбили 5 мирних громадян і ще 22 поранили в Донецькій області за минулу добу, 31 Березня. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова обладміністрації Павло Кириленко.

Окупанти продовжують вбивати мирних жителів. Першого квітня в результаті російських обстрілів в Донецькій області загинули 5 осіб: 2 в Мар'їнці, 2 в Вугледарі і 1 в Костянтинівці. Поранення отримали 22 людини, в тому числі – 4 дитини.

«Крім того, вдалося уточнити інформацію про двох людей, загиблих біля Мелекіно при спробі вирватися з Маріуполя. Серед них-одна дитина. В даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі» - повідомляє також Павло Кириленко.

Також ми писали, стало відомо про звільнення від окупантів ще кількох населених пунктів Київщини. Так, журналіст Богдан Амінов передавати про звільнення свого рідного смт Іванків.

"Збройні Сили України взяли під контроль населений пункт! Зв'язок відновлять найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Іванков був в окупації з перших днів війни. З 4 березня в селищі не було Інтернету та мобільного зв'язку.

Нагадавши, з'явилося зворушливе відео, як жителі звільненого села зустрічають ЗСУ

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