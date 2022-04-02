Український боєць дивується, як так. Адже це був спецназ. Еліта, так би мовити. Мало бути якесь братство.

Збройним силам України вдалося звільнити низку населених пунктів у Київській області.

Стало відомо про те, що російські окупанти покинули Гостомель майже без бою. Військовослужбовець ЗСУ повідомив, що місто поки деоккупировано.

Простоявши в місті близько місяця загарбники з РФ встигли обікрасти навколишні будинки, закидали мінами і стріляли в мирне населення, але так і не змогли поховати своїх убитих.

Український боєць дивується, як так. Адже це був спецназ. Еліта, так би мовити. Мало бути якесь братство. Але вони не те що не забрали тіла своїх загиблих, вони їх навіть не поховали. Просто кинули на поживу собакам.

"Трупи їхніх солдатів як лежали, так і лежать. Їх навіть собаки вже не хочуть їсти. Про що це говорить? Про те, що вони не армія. Ну як це за місяць тут не поховати своїх солдатів? Це ганьба, позор, ваш москалів. По-перше ви не маєте почуття братерства до інших народів і навіть до один одного цього не відчуваєте. Ви ж тут не під вогнем стояли. Ви не армія, а позорисько. Ви ублюдкове збіговисько дебілів, дятлів», - підсумовує український військовий.

Нагадаємо, окупанти масово беруть дітей у заручники, де почастішали випадки викрадення.

Як повідомляла Politeka, командир танкового полку застрелився, а техніку розікрали.

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