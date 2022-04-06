У мережі показали, як тепер виглядає будинок українського боксера Олександра Усика після того, як в ньому погосподарювали російські окупанти.

На опублікованих кадрах видно, що у дворі панує безлад, газони зіпсовані важкою технікою, а частина огорожі відсутня. Крім того на двері загарбники намалювали знак «V».

Нагадаємо, раніше дружина Усика повідомила, що російські окупанти не тільки понівечили доглянутий двір, а й влаштували застілля.

"Русский мир!!! Заїхав і до мене!!! Тварі!!! Просто все зіпсували, на**али, як завжди!!!",- коментувала сумні знімки дружина Усика Катерина.

До цього Катерина повідомляла, що їхній будинок потрапив під обстріл.

"Ворзель! Якщо хтось відгукнеться з моєї вулиці Лесі Українки (де стояв мій будинок), з 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там дуже багато людей було. Зараз тихо! Я переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні.

Кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій. Якщо з'явиться інформація, пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – писала Катерина в Instagram.

Пізніше вона дізналася від сусідів, що житло окуповане росіянами, які загнали у двір техніку: танки і бтри.

"Поживіть в моєму домі!!! Недовго вам залишилося!!! Дон-Дон-Дон!!!"–- написала Катерина.

Нагадаємо, раніше Арестович прокоментував загрозу з боку Придністров'я.

Також повідомлялося, що ЗСУ майстерно атакували ворога і заволоділи трофями.

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