Російські окупанти спонукають жителів Маріуполя надягати білу стрічку, як позначку "свій", що становить небезпеку для мирних людей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він підкреслив, що таким чином росіяни використовують цивільних як "приманку" для снайперів і воїнів українських військовослужбовців.
"Саме така відмітка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому", - зауважив він.
Андрющенко також додав, що з'явилася інформація про те, що російські окупанти впроваджують окремі перепустки-дозволи для пересування по місту.
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"У поєднанні зі спецвідметками "свій" все це нагадує реальну сегрегацію і перетворення Маріуполя в реальне гетто для українців по кальці нацистів у Львові та Польщі", — зазначив радник мера.
Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.
Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.