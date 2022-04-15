Також Зеленський нагадав про вибухи в окупованому Донецьку, які там влаштовувала росія, звинувачуючи при цьому Україну.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози російського Міноборони, яке днями "анонсувало" можливі обстріли Києва.

В інтерв'ю BBC український лідер зізнався, що до всіх загроз ставлення серйозне, оскільки вони пов'язані з можливою загибеллю людей.

"Ми не боїмося жодної з загроз Російської Федерації при цьому. На всі загрозливі нам кроки Російської Федерації ми повинні відповідати", - заявив президент.

Також Зеленський нагадав про вибухи в окупованому Донецьку, які там влаштовувала Росія, звинувачуючи при цьому Україну. Росія постійно влаштовує інформаційні провокації. Зокрема, її солдати збирають жителів окупованих міст і говорять їм про "українські обстріли".

"Коли там відбуваються вибухи, і людям, які там знаходяться, нашим українцям, вони розповідають, тому що відключено телебачення, немає мобільного зв'язку, вони розповідають, що ми проводимо бомбардування Маріуполя", - говорить президент.

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Як повідомляла Politeka, Зеленський звернувся до уряду Естонії.

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