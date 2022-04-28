Окупанти викрадають жителів Херсонщини, а також жорстко розгонять мітинги проти створення «ХНР». Подробиці повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв в інтерв’ю НВ.

«Був мітинг про єдність України, про те, що Херсон — це Україна, ніякої «ХНР». Вийшло більше 100 мешканців нашого міста, проти них було застосовано шумові гранати та сльозогінний газ. Поранено чотирьох людей: одна з них — 71-річна жінка, зараз знаходиться в лікарні; чоловік 50 років із переломом ноги, з’ясовується стан. Підтримую зв’язок із лікарями для того, аби детальніше надати інформацію», - розповів Колихаєв.

Також мер Херсона повідомив, скільки активістів було викрадено в місті окупантами.

«На сьогодні всі містяни знаходяться в дуже важкому психологічному стані. За тією інформацією, якою ми володіємо, більше 220 активістів були викрадені з нашого міста. [Близько] 30 мешканців повернули, інші знаходяться в полоні. Ми телефонуємо і збираємо інформацію там, де вони залишили свої координати та телефони, аби детальніше володіти [ситуацією]», - зазначив Колихаєв.

Нагадаємо, у Херсоні люди вийшли на мітинг проти псевдореферендуму.

Як повідомляла Politeka, священик з Херсона розповів про пережите в полоні у окупантів: "Роздягли і поставили на коліна"

Також Politeka писала, що у Херсонській області назріває тюремна катастрофа: тисячі ув'язнених можуть опинитися на вулицях міста